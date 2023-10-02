В Канаше отметили золотую и изумрудную свадьбы

Любовь, доверие, уважение

Прожить вместе долго и счастливо — настоящее искусство. Им в полной мере владеют семьи Николаевых и Семеновых. Первая чета отметила золотую, вторая — изумрудную свадьбу. В ЗАГСе города Канаша они принимали теплые поздравления, благодарственные письма, и цветы от родных, детей, односельчан.

У каждой пары — своя семейная история. Жители деревни Туруново Римма и Михаил Николаевы скрепили свой союз 5 октября 1973 года и идут по жизни рука об руку вот уже полвека. Воспитали замечательных детей — дочь Ирину и сына Сергея. Подрастают трое внуков. Римма Евстафьевна и Михаил Николаевич много трудовых лет отдали вагоноремонтному заводу. Жена была мастером, а муж от простого рабочего вырос до заместителя начальника цеха. До сих пор они активисты — с удовольствием выступают в составе ансамбля «Улах», ни одно общественное мероприятие в деревне не проходит без них.

«Изумрудная» чета Семеновых подняла и вывела в люди троих детей, теперь бабушку и дедушку радуют семеро внуков. 55 лет вместе! Трудовая жизнь супругов прошла в колхозе «Цивиль». Геннадий Романович работал механизатором, был передовиком сельхозпроизводства. Зинаида Константиновна занимала разные должности и всегда была рядом с мужем. Сейчас Семеновы занимаются хозяйством, с удовольствием работают в огороде, не унывают и не жалуются на трудности, радуются каждому дню. Они знают секрет семейного счастья: «Любовь, доверие, уважение».