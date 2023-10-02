Проекты «серебряных» волонтеров Чувашии победили на Всероссийском форуме

Молоды душой и другим помогают

Два выигранных гранта — таков итог участия чувашских волонтеров в работе VII Всероссийского форума «серебряных» добровольцев, который проходил в Москве с 29 сентября по 2 октября.

Форум, приуроченный ко Дню пожилого человека, ежегодно проходит в Первопрестольной в начале октября. Нынче он состоялся в седьмой раз, объединив более 500 волонтеров старше 55 лет со всей России. Как отмечают устроители конкурса, «это инициативные, целеустремленные и неравнодушные представители старшего поколения, послы Федеральной программы «Молоды душой».

Кстати, «Молоды душой» — единственный в России грантовый конкурс, который поддерживает «серебряное» добровольчество. Конкурс направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов, содействующих развитию добровольческого движения лиц старшего возраста.

Не первый раз участвуют в этом конкурсе и «серебряные» волонтеры Чувашии. Нынче, представив на форум совместный проект Отделения СФР по Чувашии и Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», наши волонтеры получили солидный грант — сертификат на 1 млн 450 тыс. рублей. Как отмечают в Отделении СФР по Чувашии, средства гранта будут направлены на развитие и расширение Центров общения старшего поколения.

Напомним, сегодня их в республики четыре, все они открыты в рамках пилотного проекта СФР. Первый открылся в Цивильске в октябре 2022 года, затем — в Канаше, Красноармейском и Комсомольском. С начала реализации проекта в них проведено 377 мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. Это и вебинары, и лекции по финансовой грамотности, встречи с психологами и врачами, мастер-классы по садоводству, рукоделию, онлайн-экскурсии по самым интересным выставкам и музеям, туристические поездки по историческим местам родного края. Именно в Центрах общения, собравшись вместе, представители старшего поколения плетут маскировочные сети, чтобы передать их бойцам в зону спецоперации, регулярно собирают гуманитарную помощь.

«Федеральная поддержка вдохновляет на новые идеи, — отмечает управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев. — В партнерстве с министерствами и ведомствами республики, администрациями муниципальных образований, при поддержке общественных организаций пенсионеров, инвалидов, ветеранов, волонтерских движений мы организовываем востребованные и полезные для людей старшего поколения мероприятия. Это и обучение работе на компьютере, и правильное ведение личных финансов, и кружки по интересам, и поддержка сообщества «серебряного» добровольчества, и многое другое. Благодаря гранту Центры общения получат новый импульс для развития и реализации масштабных проектов».

Еще одним победителем конкурса из Чувашии стал Алатырский центр социального обслуживания населения. Участник центра, «серебряный» волонтер Зоя Бусоргина с проектом «СВОя семья» выиграла грант в размере 200 тыс. рублей.

Зоя Витальевна — учитель физкультуры с 40-летним стажем из Стемасской школы Алатырского округа. В прошлом гимнастка и кандидат в мастера спорта. С 2017 года — «серебряный» волонтер, не первый год является послом Федеральной программы «Молоды душой». Она была волонтером Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Всемирной Универсиады в Красноярске, Дня Победы и акции «Бессмертный полк» в Москве и многих других значимых событий страны. Ее деятельность в сфере волонтерства была отмечена Благодарственным письмом председателя комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководителем платформы ДОБРО.РФ Артема Метелева.

Проект Зои Витальевны для людей пожилого возраста «Фабрика здоровья» уже побеждал во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой», и вот теперь новая победа. Проект «СВОя семья» направлен на объединение матерей и жен мобилизованных — в ее рамках будет вестись работа по снятию психоэмоционального напряжения, для родственников бойцов организуют интересные встречи и мастер-классы. По словам «серебряного» волонтера, все это поможет отвлечься от тяжелых мыслей.

«Конечно, я рада, что мой проект стал победителем, — рассказывает Зоя Витальевна. — Первым, кто меня поздравил, стала как раз мама одного из мобилизованных. У нас с ними создан отдельный чат, где мы поддерживаем друг друга, делимся хорошими новостями. Приятно, что моя работа находит отклик среди матерей и что я как-то могу им помочь. Это дорогого стоит!»