4 октября — День учителя

Уважаемые педагоги!

От имени Чебоксарского института Московского политехнического университета и от меня лично примите искренние поздравления с Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. Ведь именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную миссию — воспитание и обучение молодого поколения России.

Учительское дело — одно из самых важных и благородных занятий. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое призвание, выбрать жизненный путь.

Желаю представителям этой славной профессии здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоянного движения вперед, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, а еще — пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радовать вас своими победами и достижениями. С праздником!

С уважением директор Чебоксарского института Московского политехнического университета Александр Агафонов