18 новых промышленных площадок открыто в России в минувшем сентябре

И первым в списке идет новый цех Козловского комбината автофургонов, сообщает портал Заводы.рф.

Цех в пять тысяч квадратных метров с самым современным оборудованием был построен меньше чем за год. Запуск производственной площадки, на которой будут вести сборку и доработку кузовов-фургонов, позволит не только увеличить производственные показатели — новый цех даст и 150 новых рабочих мест, и рост налоговых поступлений в бюджет.

«Открытие нового цеха — результат большой работы по реализации промышленной политики в республике»,— отметил Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, в Чувашии объем господдержки промышленности за три года вырос в 20 раз — если в 2020 году промышленность получила через различные формы поддержки 365 млн рублей, то в 2022-м — 7,6 млрд рублей. «Это стало возможным благодаря позиции Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также содержательной работе Министерства промышленности и торговли РФ», — подчеркнул Глава Чувашии.