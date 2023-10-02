18 новых промышленных площадок открыто в России в минувшем сентябре

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И первым в списке идет новый цех Козловского комбината автофургонов, сообщает портал Заводы.рф. 
Цех в пять тысяч квадратных метров с самым современным оборудованием был построен меньше чем за год. Запуск производственной площадки, на которой будут вести сборку и доработку кузовов-фургонов, позволит не только увеличить производственные показатели — новый цех даст и 150 новых рабочих мест, и рост налоговых поступлений в бюджет.
«Открытие нового цеха — результат большой работы по реализации промышленной политики в республике»,— отметил Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, в Чувашии объем господдержки промышленности за три года вырос в 20 раз — если в 2020 году промышленность получила через различные формы поддержки 365 млн рублей, то в 2022-м — 7,6 млрд рублей. «Это стало возможным благодаря позиции Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также содержательной работе Министерства промышленности и торговли РФ», — подчеркнул Глава Чувашии.

Опубликовано: 3 октября 2023 г.


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