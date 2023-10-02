Молоко стало прибыльней

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Закупочные цены на молоко от населения в минувшем сентябре выросли на 13,5% к тому же прошлогоднему месяцу. Сейчас они достигли 18 рублей за литр, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Больше всего за литр сырья платят сборщики Аликовского, Канашского и Моргаушского округов, у которых цена доходит до 23 рублей. Минимальная стоимость — 13-15 рублей — зафиксирована в Красночетайском и Шемуршинском округах. По оценке экспертов рынка, стоимость пошла вверх после завершения сезона «большого молока», а также с принятием решения правительства России о возмещении экспортерам 100% затрат на транспортировку молочной продукции по поставкам 2023 года.
Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, убытки, связанные со снижением цен, можно компенсировать за счет госсубсидий. На федеральном уровне возмещается от 5,5 до 7,5 тыс. рублей на содержание коров. По республиканским мерам субсидирования можно возвратить до 70 тыс. рублей на покупку буренки. Главное условие — владелец личного подсобного хозяйства должен зарегистрироваться в статусе самозанятого.

Опубликовано: 3 октября 2023 г.


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