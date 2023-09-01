Сразу в нескольких школах республики появились «Парты Героев»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Только лучшие ученики, отличившиеся в учебе и добрых делах, удостоятся чести сидеть за «Партами Героев», установленными на днях сразу в нескольких школах республики. На каждом из таких особых ученических столов изображен портрет и записана реальная история отважного земляка, ценою собственной жизни вставшего на защиту Родины.
Памятная парта в Яльчикской средней школе расскажет об участнике специальной военной операции, Герое России старшем лейтенанте Николае Петрове, о котором недавно писала и наша газета. Парты, открывшиеся в канашской школе № 10, поведают о бойцах Ярославе Гаврикове и Максиме Никитине. Оба защитника Отечества погибли в марте 2022 года и посмертно удостоены ордена Мужества. Особые парты в память об участниках СВО Дмитрии Кузьмине и Марате Ахметзянове появились и в ибресинской школе № 1. Все эти герои когда-то учились в этих школах, были отзывчивыми ребятами, с большим сердцем и открытой душой, вспоминают учителя бывших учеников. Теперь на них будут равняться нынешние школьники…



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