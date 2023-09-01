Многодетным предложат «денежную альтернативу» земельным участкам

А владельцам незарегистрированных гаражей — методическую помощь

На вчерашней очередной ХХ сессии Государственного совета республики депутаты приняли ряд законов, вносящих изменения в порядок оказания мер поддержки многодетным семьям.

Выступление вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова о внесении изменений в проект закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям вызвал в зале оживленные дискуссии. Поправками предусматривается, что многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилье, смогут получить единовременную денежную выплату взамен земельного участка.

Подобная альтернативная мера социальной поддержки уже действует в ряде регионов России. Вместе с тем условия в каждом конкретном субъекте РФ разные — и по суммам, и по категориям многодетных, которые могут воспользоваться данной альтернативой. Кроме того, отличаются и направления использования выплат.

По предварительным данным Минстроя Чувашии, на территории республики свыше 800 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По словам министра, в случае выплаты таким семьям, при их согласии, денежной компенсации потребуются дополнительные расходы из республиканского бюджета республики в сумме 214,5 млн рублей. То есть 250 тысяч рублей на семью.

В ходе обсуждения этого проекта многие депутаты интересовались возможностью увеличения суммы компенсации. Дмитрий Иванович отметил, что речь идет о реализации права многодетной семьи на улучшение жилищных условий. И прежде чем корректировать сумму, надо посмотреть, как заработает эта норма закона. После дискуссий депутаты республиканского парламента поддержали законопроект единогласно.

Не менее важным было принятие проекта закона, направленного на социальную поддержку многодетных семей, в которых один из членов семьи принимает участие в специальной военной операции.

Представил проект председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Игорь Моляков. «Учитывая, что социальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является важнейшим вопросом государственной политики, проектом закона предлагается многодетным семьям, в которых один из членов семьи принимает или принимал участие в СВО, предоставлять жилье вне очереди», — пояснил Игорь Юрьевич.

Принимая законопроект, народные избранники сошлись во мнении, что при этом нельзя допустить нарушения интересов других категорий граждан, имеющих право на получение жилья от государства.

Помимо этого, депутаты рассмотрели и приняли изменения в отдельные законодательные акты. В частности, норму, позволяющую владельцам гаражей оформить право собственности на землю под постройку гаража по упрощенной программе. По предварительным данным, в республике более восьми тысяч отдельно стоящих гаражей и гаражей в составе гаражных кооперативов, а также более трех тысяч земельных участков под капитальными гаражами, которые не прошли государственную регистрацию прав в ЕГРН.

«Проектом закона предусматривается после выявления сведений о лицах, использующих незарегистрированные гаражи, предложить им обратиться в орган местного самоуправления для оказания содействия в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

При этом он подчеркнул, что оказание помощи в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, будет осуществляться в виде методической, консультационно-правовой помощи. Воспользоваться такой возможностью можно будет до 2026 года.

На сессии также были приняты поправки в законы республики, направленные на приведение их в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами. В частности, региональный Закон «О промышленной политике в Чувашской Республике» дополнили новыми положениями. Кабинет министров республики наделяется полномочиями создавать новые и развивать существующие в регионе технопарки в сфере высоких технологий, применять к ним меры стимулирования.

В ходе ХХ сессии республиканского парламента было рассмотрено 17 вопросов, 12 из которых — законопроекты. Помимо этого, депутаты Госсовета провели «правительственный час» о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» и мерах, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи.