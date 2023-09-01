Чебоксары вышли в финал конкурса «Культурная столица года 2024»

Определены финалисты федерального конкурса «Культурная столица года 2024». Среди них — и столица Чувашии.

Напомним, в конкурсе принимают участие административные центры регионов и города с населением от 250 тыс. человек.

Из 19 участников, подавших заявки на конкурс в 2023 году, в финал вышли 8. Через неделю, 28 сентября они представят свои программы развития на торжественной церемонии в Москве. Тогда же будет объявлен город — обладатель почетного звания «Культурная столица года 2024». А еще — победитель в дополнительной номинации, по результатам народного голосования в интернет-сообществе ИД «Аргументы и факты». На вечер вчерашнего дня за Чебоксары там проголосовали около 56 тысяч человек. Впереди — только Нижний Новгород (около 114 тыс.) и Самара (113 тыс. голосов). Еще не поздно поддержать столицу Чувашии в стремлении стать центром культурной жизни страны в следующем году. Важен каждый голос!