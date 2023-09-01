С наступлением осени на улице Гражданской начался сезон озеленения

«Пурпурный король» на новой дороге

С прилегающих к дороге территорий уже вывезен строительный мусор, завозится плодородная почва. Рабочие выровняли грунт и засеяли его газонной травой. А еще здесь посадят ели и клены сорта «Пурпурный король», а также более 6 тысяч кустов спиреи. В целом на благоустройство улицы Гражданской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направлено более 13,4 млн рублей.

Благоустройство и высадка деревьев и кустарников — это завершающий этап реконструкции. На озеленительные работы действует 5-летняя гарантия — не прижившиеся кусты и деревья подрядчик АО «Зеленстрой» обязан будет заменить в течение пяти лет за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

Благодаря нацпроекту дорога длиной почти в три километра на юго-западе столицы республики расширена до четырех полос. Уложены широкие трехметровые тротуары.

Перенесены кабельные линии и линии связи, водопровода и канализации, газопровода. Построена сеть наружного освещения и ливневая канализация. Вместо транспортного кольца теперь — регулируемый перекресток. Общая стоимость работ превысила 1,1 млрд рублей. Реконструкция улицы Гражданской стала одной из самых сложных из-за неучтенных в проекте коммуникаций, и исполнение контрактных работ было вынужденно продлено до 1 октября.