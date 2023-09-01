Чебоксарцы поделились впечатлениями о Дне города и предложили свои идеи на 555-летие столицы

В этот раз больше всего людям понравилось авиашоу пилотажной группы «Звезда» — об этом заявили 25,2% опрошенных, сообщает портал «Открытый город». На втором месте по итогам голосования — арт-проект «Творческий бульвар» (17,08%). Салюту отдали предпочтение 16,61%.

Голоса за фестивали распределились следующим образом: «Чапай зовет на чай» — 6,79%, «Под мостом» (ди-джеи) — 6,16%, «Город поющих фонтанов» — 5,46%, детский на Красной площади — 4,13%, «Аистенок» — 3,82%.

«Кубок чемпионов» набрал 4,52%, театрализованное представление на Красной площади — 3,98%, «Зарядка со звездой» — 3,28%, концерт группы «Новые самоцветы» — 2,96%.

Всего в голосовании приняло участие 1282 человека. Высказались чебоксарцы и по поводу юбилейной программы Дня город на следующий год. Так, почти 46% считают, что нужно больше мероприятий в парках культуры и отдыха, а 20,75% — больше мероприятий для детей. Среди предложений — гастрономические ярмарки, фестивали национальной кухни, молодежные события. Есть и идея создать Аллею Славы из 555 тротуарных плиток с именами выдающихся деятелей культуры и искусства — затем каждый год можно будет добавлять еще одно имя.