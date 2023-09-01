Сергей Артамонов: Низкая урожайность — показатель безответственного отношения к посевной

Причины низких темпов уборочных работ в нескольких округах Чувашии, заготовки кормов, ввода земель в оборот и загрузки данных в систему ФГИС Зерно обсудили на оперативном совещании у вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова.

В целом по республике, по данным на 13 сентября, скошено 287,2 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур — 98,2% к уборочной площади. Урожайность составила 33 центнера с гектара. Не достигли такого показателя по темпам уборки Порецкий, Ядринский и Алатырский округа. По данным их глав, остаются 2-3 хозяйства, где в ближайшее время планируют завершить уборку.

Сергей Артамонов отметил, что невысокая урожайность зерна — в диапазоне 26-29 центнеров с гектара — показатель безответственного отношения к организации посевных работ.

«Несколько округов тянут назад всю республику. К примеру, Шумерлинский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Аликовский откатились к уровню урожайности пяти-семилетней давности. В прошлом году у нас был рекорд — 33,4 центнера. Мы настоятельно рекомендовали приобретать качественные минеральные удобрения, вносить порядка 52 кг на гектар. Это важный этап подготовки к началу весенне-полевых работ. Теперь видим итог — кто как сработал», — сказал министр.

Следует обратить внимание и на сев озимых, доведя их долю в севообороте до 40%. «Несмотря на то что федеральный план мы выполнили в 85 тысяч гектаров, для себя хотим довести до 105 тысяч гектаров», — поручил Сергей Артамонов. Значительно отстают Мариинско-Посадский, Комсомольский, Красночетайский округа. Лучшими названы Красноармейский, Батыревский, Моргаушский.

Ряд поручений Сергей Артамонов дал по внесению данных в систему ФГИС Зерно — в течение недели исправить ошибки, заполнить показатели. В противном случае никто не получит поддержки. В отстающих — Вурнарский, Моргаушский, Мариинско-Посадский, Ядринский, Красночетайский, Батыревский, Канашский, Шемуршинский округа. В лидерах — Козловский округ, где внесено 94,3% данных.