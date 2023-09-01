В УФСИН по Чувашии впервые отметили годовщину со дня образования ведомства

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года из территорий, входивших в состав Казанской и Симбирской губерний. В 1925 году в состав вошел Алатырский район. Автономная область входила в состав Нижегородской губернии, ставшей в 1929 году Горьковским краем. Места заключения были в ведении Объединенного Госполитуправления по Горьковскому краю.

После принятия Конституции СССР в декабре 1936 года Горьковский край был разделен на Горьковскую область, Марийскую и Чувашскую АССР. Данное событие послужило поводом для принятия решения о передаче полномочий по исполнению наказаний на вновь образованные территории.

Приказом НКВД СССР от 10.09.1937 № 00582 доведено штатное расписание инспекции и отделения мест заключения НКВД Чувашской АССР. Именно с этой даты ведет отчет своему существованию пенитенциарное ведомство Чувашии, которое ранее входило в состав Объединенного Госполитуправления по Горьковскому краю.

12 сентября 2023 года в ДК «Тракторостроителей» столицы республики впервые состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования пенитенциарного ведомства Чувашии.

Поздравить руководство и личный состав регионального УИС на торжественное мероприятие, посвященное Дню образования УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии, приехали Глава Чувашии Олег Николаев, представители Правительства региона, государственных структур, духовенства, сотрудники других правоохранительных ведомств, члены общественных организаций, а также начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ФСИН России Василий Прокопьев.

В своем выступлении Глава Чувашской Республики подчеркнул, что перед службой исполнения наказаний стоят одни из самых сложных задач. Это не только сохранение общественного правопорядка, осуществление уголовных наказаний, но и перевоспитание спецконтингента, возвращение людей, нарушивших закон, в общество. Кроме того, сегодня промышленный сектор УФСИН вносит весомый вклад в экономическое развитие региона, стабильно развивая различные отрасли, начиная от швейного и обувного производства, заканчивая дерево- и металлообработкой и сельским хозяйством.

Начальник УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии полковник внутренней службы Геннадий Шиндин поблагодарил личный состав за достойное выполнение поставленных руководством задач. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, которые прибыли на праздник в качестве почетных гостей. Они, как отметил Геннадий Петрович, принимали активное участие в становлении и развитии службы, передавали свои знания и бесценный опыт молодому поколению.

В ходе торжественной части праздничного мероприятия Благодарственными письмами Главы Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, а также Почетными грамотами Государственного Совета Чувашской Республики, Министерства внутренних дел по Чувашской Республике было награждено более 50 работников ведомства. Ряду сотрудников и ветеранов были вручены ведомственные награды ФСИН России.

В этот юбилейный праздник звучало много поздравлений в адрес чувашского Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Закончилось торжественное мероприятие праздничным концертом.