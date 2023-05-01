Чувашия будет сотрудничать с Запорожской областью и возьмет шефство над Бердянским районом

Соответствующие соглашения подписаны во время визита в Запорожье делегации нашей республики во главе с Олегом Николаевым. С районом шефы сразу же и познакомились — команда правительства Чувашии побывала в школе, больнице и на объектах ЖКХ, а затем вместе с хозяевами провела совещания по развитию сфер образования, здравоохранения и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Одним из предложений было построить в Бердянском районе ФАПЫ («их мы возводим за три месяца», уточнил Глава Чувашии). «Благодарен Олегу Алексеевичу за то, что нашел возможность посетить наш регион, своими глазами увидеть подшефный район, пообщаться с людьми, в непростое время протянуть руку помощи», — написал в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Во время поездки в Запорожье Глава республики встретился с командным составом одного из полков и нашими земляками, которые в нем служат. «Обстоятельно поговорили с парнями об их участии в спецоперации, рассказали

о тех мерах поддержки, которые оказывает республика им и их семьям, — сообщил Олег Николаев. — Это важная составляющая боевого духа, ребята должны знать, что их близкие — под нашей опекой».