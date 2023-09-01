Модель спутника в вузовской лаборатории

В Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова открылась первая в Поволжье учебная лаборатория «Глобальные навигационные спутниковые системы». Студенты факультета радиоэлектроники и автоматики будут изучать здесь дальномерные коды ГНСС ГЛОНАСС и GPS, видимость созвездия спутников, влияние условий приема на точность позиционирования, учиться декодировать и расшифровывать данные систем геопозиционирования.

Лаборатория появилась благодаря партнерству между ЧГУ и акционерным обществом «ВНИИР-Прогресс». Их объединяет давнее сотрудничество — студенты проходят здесь практику и стажировку, выпускники находят место работы, а сотрудники предприятия ведут занятия в университете и участвуют в защите выпускных квалификационных работ.

Создание новой лаборатории стало очередным этапом в подготовке квалифицированных кадров, современных многофункциональных «технарей». А предпосылкой послужила потребность АО «ВНИИР-Прогресс» в молодых специалистах, которые с первых дней работы на предприятии смогут свободно ориентироваться в вопросах спутниковых навигационных технологий.

Лаборатория предназначена для студентов направления подготовки «Радиотехника», здесь они будут изучать курс «Спутниковые радионавигационные системы» в рамках дисциплины «Основы радиотехнических систем». Осваивать практические навыки работы с оборудованием студентам помогут не только университетские преподаватели, но и специалисты «ВНИИР-Прогресса», которые работают в его московском филиале. Оборудование для лаборатории предоставило предприятие. Это четыре установки спутниковых радионавигационных систем и антенны спутниковой системы навигации (GNSS), которые уже размещены на крыше главного университетского корпуса. А в самой лаборатории «прописались» модели спутников ГЛОНАСС в масштабе 1:10 и 1:25.

Коллектив преподавателей и студентов факультета поздравил Сергей Карутин, генеральный конструктор системы ГЛОНАСС. «Научные учебные лаборатории — это точки роста академической среды, создаваемые как команды из преподавателей, исследователей, аспирантов и студентов для реализации научных проектов в самых разных дисциплинах. Основным направлением исследовательской деятельности новой лаборатории станет спутниковая навигация. В современных условиях такое сотрудничество является очень важным, и уверен, что лаборатория уже в ближайшее время сможет внести свой вклад в науку. Здорово, что лаборатория будет готовить специалистов, обладающих необходимыми знаниями для работы на производстве», — отметил он.

Ректор ЧГУ Андрей Александров, обращаясь к гостям и студентам во время церемонии открытия лаборатории, сказал: «Технологии спутниковой навигации стали привычным удобством для рядового пользователя. Для производства и обслуживания такого оборудования требуются специалисты по развитию спутниковых навигационных систем, которые должны обладать широкими знаниями в области электроники, радиотехники и информационных технологий, в области геодезии, космических технологий и навигации. И я очень рад и горд, что именно в Чувашском госуниверситете появилась собственное «место силы» для таких прогрессивных специалистов — новая уникальная лаборатория».