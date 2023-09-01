Мюзикл «Двенадцать стульев» покажут в Казани

Остап Бендер едет на гастроли

Свыше 160 костюмов и реквизита, более 250 световых приборов, около 80 киловатт общей мощности акустики. А еще пять десятков артистов на подмостках, работающих в режиме нон-стоп и исполняющих несколько ролей одновременно, что представляет немалую трудность как в вокальном, так и в актерском плане… Мюзикл «Двенадцать стульев», премьера которого прогремела в Чувашской государственной филармонии в начале прошлого сезона, стремительно завоевывает музыкальное пространство страны. В конце сентября его увидят в Казани на сцене Татарского академического театра имени Г. Камала.

Напомним, что в минувшем году спектакль стал лидером традиционного рейтинга газеты «Советская Чувашия» и вошел в пятерку самых значимых событий в творческой жизни республики. В марте его показали для участников расширенного заседания коллегии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии, приуроченной ко Дню работника культуры. В числе почетных гостей праздника была министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, которая настолько прониклась новым прочтением бессмертного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, что не преминула заглянуть за кулисы и пообщаться с нашими артистами.

Кстати, они «варятся» в мюзикле довольно давно и как никто другой разбираются в тонкостях взаимодействия пения, хореографии и разговорного жанра. В 2000-х годах был выпущен первый чувашский мюзикл «Нарспи», удостоенный Государственной премии Чувашии и сохранившийся в виде киноверсии, затем – шоу-программа «Золотые хиты мюзиклов». Более того, сейчас труппа готовит ее детский вариант, в который войдут фрагменты из таких культовых произведений как «Холодное сердце», «Русалочка», «Алладин» и «Аленький цветочек». Увидеть и услышать вживую Эльзу и Кристоффа, Олафа и Ариэль, Урсулу и Жасмин, Аленушку и других любимых героев – заветная мечта сотен маленьких зрителей.

По словам директора филармонии Максима Матросова, в ближайших планах и дальнейшее сотрудничество с московскими композитором Игорем Зубковым и поэтом Александром Вулыхом. Авторы «Двенадцати стульев» не раз становились лауреатами фестивалей «Песня года» и «Шансон года», писали для многих звезд российской эстрады. Среди них Лариса Долина и Ирина Аллегрова, Александр Маршал и Григорий Лепс.

Кстати

Чебоксары и Казань активно налаживают культурные связи. Так, например, 30 сентября в Чувашскую государственную филармонию приедет мужской ансамбль «StellArt-трио». В его составе – молодые талантливые музыканты, уже завоевавшие признание на профессиональной сцене.

Тимур Гилязутдинов играет в группе первых скрипок Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством известного российского дирижера Александра Сладковского. Виолончелист Сергей Пономарев работал в знаменитом оркестре «musicAeterna» под управлением Теодора Курентзиса. Все участники коллектива окончили Казанскую консерваторию, ассистентуру-стажировку и не только. К примеру, пианист Зульфат Фахразиев проходил обучение в магистратуре Высшей школы музыки Любека (Германия). Солисты оттачивают свое мастерство в жанре фортепианного трио и исполнят сочинения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

«Идея совместного музицирования родилась осенью 2021 года, когда мы случайно собрались в консерватории и начали импровизировать. Играть друг с другом оказалось настолько комфортно, что решено было устроить вечер камерной музыки в Большом концертном зале имени С. Сайдашева. На первых порах нам очень помогал ректор Казанской консерватории Вадим Робертович Дулат-Алеев, который выделил помещение для репетиций и рояль. Вскоре мы выступили в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, а совсем недавно вернулись из летнего гастрольного турне по Китаю, где дали концерты и провели мастер-классы более чем в десятке городов», — рассказывают артисты.