Несмотря на резкое похолодание, в Чувашии сохраняется высокая пожароопасность

Горят леса и турбазы

Во вторник вечером природный пожар разгорелся в Сосновском участковом лесничестве в Заволжье. Огонь удалось потушить

на площади 0,1 га, сообщают в Главном управлении МЧС России по Чувашии. Еще два возгорания сухой травы на открытой местности пожарные ликвидировали в Красночетайском и Ядринском округах. Возможно, участившиеся дожди наконец спугнут беспечных туристов с лона природы, и в лесах станет спокойнее. Впрочем, даже на базах, обустроенных для отдыха граждан, нынче тревожно. В минувшие выходные в Чебоксарском округе возгорание произошло в туркомплексе «Заимка», где пламя уничтожило одну из бревенчатых построек. А на днях пожар случился в санатории «Утес»: загорелось пятиэтажное здание здравницы. Спасатели боролись с огнем около

часа, задействовав в тушении шесть пожарных машин. В результате ЧП пострадала отделка одного из помещений на площади 640 кв. метров. Само здание давно не эксплуатируется.