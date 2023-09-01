Вместо корпоратива — помощь Донбассу

Торжеств в честь дня рождения фирмы в компании «Август» нынче устраивать не будут — предназначенные для праздника деньги решили направить на гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Более 4 миллионов «праздничных» рублей компания передала своему филиалу — Вурнарскому заводу смесевых препаратов. На них были закуплены мясные и рыбные консервы, крупы, чай, сахар, кофе, сухое молоко, пряники, шоколад и другие продовольственные товары с длительным сроком хранения, а также посуда.

В одном из помещений предприятия заводчане упаковали покупки в коробки, закрепили их на поддонах — чтобы доставить все в аккуратном виде. В среду поддоны с коробками загрузили в две фуры, и машины с гуманитарной помощью от компании «Август» отправились в путь.