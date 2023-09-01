Живую красноухую черепаху обнаружили сотрудники мусороперегрузочной станции города Чебоксары

Как сообщает региональный оператор, животное успело пройти несколько этапов обработки общего потока отходов и не получило серьезных повреждений. «Путешественницу» заметила сортировщица Наталья Николаева, которую удивило на ленте странное движение. Присмотревшись, среди отходов она обнаружила живую черепаху.

Удивительно, но рептилия выжила в мусоровозе и сумела остаться невредимой, пройдя через фронтальный погрузчик, разрыватель пакетов, барабанный грохот и только на последнем этапе ее увидели. Черепаху показали специалисту, оказалось, что это самка, ее возраст 2-3 года и она вполне здорова.

Назвали черепашку Тортилой и теперь она будет жить в семье своей спасительницы.

Кстати, это не первая находка животных на предприятии, которые по разным причинам оказываются в мусорных контейнерах.