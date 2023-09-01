Аграрии преодолели 100-миллионный рубеж

Уборка зерновых в России перешла экватор. По последним данным, намолочено свыше 105 млн тонн зерна. Цифру озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на очередном заседании Оперативного штаба.

В 43 регионах стартовал озимый сев. Как отметил Дмитрий Патрушев, в 2023 году планируется выйти на показатель в 20 млн гектаров. Регионам следует обратить особое внимание на преимущественное использование семян российской селекции. Благодаря принятым мерам на рынке удобрений ситуация стабильная — объем закупки сейчас превышает прошлогодний уровень. В части сельхозтехники также все штатно. Для поддержки обновления парка в том числе утвержден план поставок тракторов российского и белорусского производства с фиксацией цен до конца года.

В Чувашии в текущем году валовой сбор зерна ожидается в объеме 900 тыс. тонн. По первоначальным планам сбор намечался на уровне 750 тыс. тонн.