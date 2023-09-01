На проекты благоустройства Канаша и Мариинского Посада выделено 10,7 млн рублей

Для подготовки проектной документации по благоустройству территорий в Канаше и Мариинском Посаде из резервного фонда Кабмина республики выделено 10,7 млн рублей. Распоряжение об этом утвердило правительство Чувашии.

Как уже сообщалось, в 2023 году Канаш и Мариинский Посад одержали победу в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. «Это даст импульс развитию круизного туризма в рамках маршрута «Великий Волжский путь», раскроет уникальные возможности наших малых городов», — написал тогда в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Мариинский Посад с проектом «Государева гора» стал победителем в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек. Канаш с проектом «Благоустройство территории между двух вокзалов» отмечен в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Победители получили федеральные гранты на реализацию проектов в размере 72,3 млн и 92,1 млн рублей соответственно. А правительство Чувашии выделило средства на проектирование — порядка 5,8 млн рублей будет направлено на проект I этапа благоустройства территории между двух вокзалов в городе Канаше, 4,9 млн рублей — на проект благоустройства территории от городской набережной до Государевой горы в Мариинском Посаде. «Подготовка документации и дальнейшее рассмотрение проектов межведомственной комиссией планируется до 1 февраля 2024 года. До 1 ноября следующего года все работы по благоустройству общественных пространств в Канаше и Мариинском Посаде должны быть завершены», — говорит вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.