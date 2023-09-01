47 предприятий республики получат субсидии на социальные проекты

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минэкономразвития Чувашии подвело итоги конкурса на получение господдержки субъектами малого и среднего предпринимательства в реализации социальных проектов. 47 предприятий получат субсидии на общую сумму 21,9 млн рублей.

Наибольшее количество баллов набрали проекты по сохранению традиций чувашской вышивки, созданию доступного интерактивного пространства для детей с ОВЗ в сельской местности, созданию народного музея костюмов, трудоустройству социально уязвимых категорий граждан и ряд других. В 2023 году число социальных предприятий увеличилось до 72 — это в 2,4 раза больше показателя 2021 года.

Опубликовано: 1 сентября 2023 г.


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