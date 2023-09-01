Подарок — за интересный факт о Чувашии

Чувашское книжное издательство выпустило книгу-альбом «Чувашия: вехи истории и современность». «Красочное издание рассказывает о богатом духовном наследии, традициях и культуре, национальной кухне чувашей и, главное, — о выдающихся людях республики. Уверен, книга станет достойным подарком для гостей нашего края и столицы республики», — поделился впечатлениями в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, который уже успел полистать новинку.

Книгу можно приобрести онлайн на сайте Чувашского книжного издательства либо в его фирменных магазинах. Кроме того, руководитель региона пообещал подарить издание со своим автографом трем подписчикам — тем, кто напишет в комментариях к его посту самые интересные факты из истории Чувашии. И предложил вместе выбрать победителей из десятка лучших ответов. На вчерашний день уже набралось порядка сорока комментариев.