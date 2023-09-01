О лесном пожаре «сообщат» Госуслуги

Уведомлять население о лесных пожарах через портал Госуслуг будет Рослесхоз. Сервис предоставит также информацию о мерах, которые приняты в конкретном регионе: о введении противопожарного режима, правилах безопасного отдыха на природе, чрезвычайной ситуации, при которой посещение лесов запрещено. Все, кто зарегистрирован на портале, будут получать push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личном кабинете. Как отмечает заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, в Чувашии ситуацию в лесах контролируют патрульные группы, пожарные наблюдатели. В 2020 году введена в эксплуатацию система видеомониторинга, при «Лесной охране» Минприроды Чувашии открыт диспетчерский пункт, работает «горячая линия». Благодаря этим мерам удается вовремя обнаруживать возгорания и быстро их ликвидировать. К слову, крупных лесных пожаров в Чувашии не было более 10 лет.