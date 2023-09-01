Чувашия приступила к уборке хмеля

«Аван» готовится к работе

По данным Минсельхоза на 30 августа, шишки собраны на 24 гектарах плантаций. Вся площадь хмельников нынче составляет 133 гектара.

На это примечательное для региона событие откликнулся в своем телеграм­-канале Глава республики Олег Николаев. «Сельхозтоваропроизводителям предстоит собрать урожай с площади, на 13% превышающей прошлогоднюю. Некоторые хмелеводческие организации входят в новый уборочный год с новинками. К примеру, в ООО «Русхмель» ускорить процесс уборки поможет китайский хмелеуборочный комбайн производительностью 500 кг в час».

Наш корреспондент связался с колхозом «ОПХ «Ленинская искра» Ядринского округа Валерием Герасимовым. Это хозяйство одно из немногих в республике ни на один год не приостанавливало хмелеводческую деятельность. На сегодня здесь возделывается «зеленое золото» на площади 24 гектара. По словам председателя, в ближайших планах — расширение еще на 2 гектара. Уборка шишек в полном разгаре — на десятке гектаров они уже собраны. На ручном сборе задействовано около 20 колхозниц. Пополнился технический парк отрасли — в работе новое приспособление для съема и укладки лозы производства одного из нижегородских предприятий.

Урожай шишек в хозяйстве пока 17 центнеров с гектара — на уровне прошлого года. Председатель заверяет, что в ближайшие две недели хмельниковая страда будет завершена.

В ООО «АгроРесурсы» Урмарского округа под хмельниками 40 гектаров — это одна из самых больших площадей в республике. По данным учредителя Андрея Вальшникова, шишки сняты на 12 гектарах. Ожидаемая урожайность 19 гектаров — неплохой показатель, но все же ниже прошлогоднего, что, конечно, не устраивает собственника. Сказалась засуха, говорит он.

«АгроРесурсы» были анонсированы как место испытания хмелеуборочного комплекса производства чебоксарского Техмашхолдинга, который назвали «Аван». Первая модификация машины с горизонтальным очесом шишек оказалась не вполне подходящей. Сейчас на предприятии готовится другая, более технологичная модификация с вертикальным очесом. Как нам сказал генеральный директор завода Владимир Калинин, в ближайшую неделю доводка комплекса будет завершена, и он примет первые шишки. Этого ждут не дождутся в «АгроРесурсах», да и руководство округа в лице и.о. заместителя главы округа по экономике, АПК и имущественным отношениям Василия Адюкова высказывает такое же пожелание.

На прошедшем недавно в республике фестивале «Зеленое золото России» было заявлено об увеличении площадей хмеля в Чувашии до 1000 гектаров. Валовой сбор шишек в 2023 году ожидается в объеме 200 тонн, в ближайшей перспективе эту цифру намечается увеличить в разы за счет расширения географии хмельников. На сегодня они действуют только в Ядринском, Цивильском, Урмарском, Мариинско­Посадском округах.