Детские выплаты поступят 1 сентября

Сентябрьскую выплату детских пособий Отделение СФР по Чувашии произведет досрочно — 1 сентября. Перенос даты выплаты связан с тем, что единый выплатной день, 3 сентября, выпадает на выходной. Родителям, получающим пособия на банковский счет, 1 сентября будут перечислены следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие на детей от восьми до 17 лет. Те, кто выбрал почтовую доставку пособий, получат их в период с 1 по 25 сентября, сообщили в СФР.
Опубликовано: 31 августа 2023 г.
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