СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства:

«В Чувашии, как и во всем мире, агропромышленный комплекс идет к цифровизации, причем стремительно. В полях работают дроны, оснащенные программами комбайны, значительная часть оборудования на предприятиях также переведена в «цифру». Например, в прошлом году была открыта первая в регионе роботизированная молочная ферма. И теперь во многом работа АПК зависит от качества подготовки кадров, в обязанности которых входит настройка, обслуживание и использование такой техники».