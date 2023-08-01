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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,
вице-премьер — министр сельского хозяйства:

«В Чувашии, как и во всем мире, агропромышленный комплекс идет к цифровизации, причем стремительно. В полях работают дроны, оснащенные программами комбайны, значительная часть оборудования на предприятиях также переведена в «цифру». Например, в прошлом году была открыта первая в регионе роботизированная молочная ферма. И теперь во многом работа АПК зависит от качества подготовки кадров, в обязанности которых входит настройка, обслуживание и использование такой техники».

Опубликовано: 28 августа 2023 г.


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