Старый Дом правительства получит вторую жизнь

В следующем году, к 555-летию Чебоксар, в столице Чувашии планируют ввести в эксплуатацию старый Дом правительства в центре города. Со словами «доводим начатое до конца» такой пост у себя в телеграм-канале опубликовал Глава Чувашии Олег Николаев. Как сообщил руководитель региона, сейчас в здании полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы.

Это объект культурного наследия федерального значения, и власти республики хотят сохранить его и вдохнуть новую жизнь. В прошлом году в здании усилили наружные стены и фундамент по всему периметру. По ходу дела стало понятно, что надо провести дополнительные работы по укреплению, а также необходимо устройство гидроизоляции, чем сейчас и занимается подрядчик.

В ближайшее время ожидается одобрение проектно-сметной документации на остальные виды работ. Ремонт кровли, монтаж внутренних инженерных систем и общестроительные работы начнутся уже в этом году.