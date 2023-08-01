Чувашия улучшила позиции в рейтинге российского рынка труда

Результаты очередных исследований опубликовало агентство РИА Новости. Предметом исследования стали рынки трудовых ресурсов РФ в 2022 году. Изучался ряд показателей — от уровня зарплат до уровня безработицы. Лидируют в рейтинге по-прежнему Москва и Санкт-Петербург. Чувашская Республика поднялась в нем на несколько пунктов и заняла 40-ю строчку. В 2021 году наш регион набрал 59,1 оценочных балла, в 2022-м — уже 62,1. По данным Минтруда Чувашии, численность зарегистрированных безработных в республике на 28 августа этого года составляет 3684 человека. С начала года трудоустроено 22232. По величине средних зарплат Чувашия также из года в год улучшает позиции. А на днях стало известно, что республика вновь заняла второе место в России по индексам промышленного производства, сообщает ИА «Чувашинформ».