В центре села Порецкое установлен бюст академика-кораблестроителя Алексея Крылова

3 августа отмечался его 160-летний юбилей.

Это очередная дань памяти выдающегося корабела — ученого, уроженца местной деревни Висяга. Здесь действует его музей, в столице республики на набережной Волги стоит величественный памятник работы известного российского скульптора Салавата Щербакова. Автор бюста в Порецком — московский скульптор Владимир Чувашев.

Решение о создании бюста было принято два года назад председателем Госсовета республики Леонидом Черкесовым и генеральным директором АО «Порт Коломна» Владимиром Алексеевым, уроженцем Вурнарского округа. Не осталась в стороне, естественно, и администрация Порецкого округа.

Выступая на церемонии открытия, спикер парламента отметил, что Алексей Крылов является гордостью не только земли Порецкой, но и великим сыном всей Чувашии. Владимир Алексеев отметил, что академик Крылов — корифей русской науки, основоположник отечественной школы кораблестроения. Корабельная наука стала делом всей жизни талантливого русского ученого и принесла ему мировую славу. Выступили также председатель совета директоров ООО «Волго-Балтийский Флот» — судоходная компания Николай Лаврентьев и Владислав Чувашев. Цветы к основанию бюста возложили кадеты Порецкой средней школы.