Дело о наезде на девочек в мкр «Солнечный» дошло до суда

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вечером 19 мая в Чебоксарах лихач за рулем тонированной «Тойоты» прямо на переходе сбил детей.

Ситуация была типичная: люди начали переходить дорогу по «зебре», одна машина остановилась, чтобы пропустить, вторая этого не сделала. И на полном ходу сбила девчонок 8 и 13 лет. В ГИБДД такое стечение обстоятельств называют «дорожной ловушкой». Дети получили тяжелые травмы и до сих пор нуждаются в реабилитации. Именно поэтому при переходе дороги очень важно сначала остановиться и убедиться, что вас видят, пропускают все водители. И что за первой машиной не летит вторая с лихачем за рулем.

О виновнике наезда известно достаточно много. В прошлом году нигде не работающий чебоксарец более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе неоднократно за превышение установленной скорости движения и тонировку транспортного средства.

Сейчас 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Дело рассматривается в Калининском суде.

Опубликовано: 28 августа 2023 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.