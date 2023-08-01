Высшее звание фермера – «народный»

Большой сбор фермеров республики стал регулярным. Нынче он прошел в четвертый раз. И в промежутках между слетами в этой сфере происходят буквально разительные перемены – как в численности сельских предпринимателей, так и в инструментарии их поддержки, контенте решаемых задач. По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, еще не так давно всех фермеров он знал наперечет, в лицо, а сейчас, по мере увеличения их числа, со многим не знаком.

Действительно, еще не так давно говорили в основном о том, как получить ту или иную субсидию, преодолеть кабинетные препоны. На прошедшем на турбазе «Сурские зори» близ Ядрина слете речь шла уже не только о самом фермерском производстве, но и о продвижении их продукции. Одна из площадок слета была посвящена таким дискуссиям. Агрегатор-поставщик в торговые сети фермерской продукции ООО «Флоренция» делился своим опытом, спрашивал предпринимателей, как лучше наладить механизмы логистики.

А делиться было с кем – собралось более 200 фермеров республики. Действующие предприниматели говорили о практике реализации своих проектов с грантовой поддержкой. В числе выступавших были глава фермерского хозяйства Алексей Андреев, председатель сельхозпотребительского кооператива «Деревенский дворик» Андрей Васильев. О популяризации своей продукции на маркетплейсах и в социальных сетях рассказал председатель СППК «Мелилотус» Николай Николаев.

Особенностью нынешнего слета стало расширение аудитории. На другой площадке под эгидой Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике собралась молодежь. Речь шла не только о сельскохозяйственной политике в целом, но и о популяризации фермерства. Состоялась презентация проекта Российского союза сельской молодежи «Село возможности».

Центральным событием слета стало совместное заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Минсельхоза Чувашии, которое провел Глава республики Олег Николаев. Оно плавно перетекло в общение с фермерским сообществом, в ходе которого поднимались острые проблемы как фермерства в целом, так и отдельных его представителей.

В своем выступлении Олег Николаев особо выделил как раз тему продвижения фермерских товаров. Важно, чтобы продукция находила своего покупателя, интегрировалась в общий товарный поток, сказал он. И, конечно, большую роль играет господдержка, приобретающая все более разнообразные формы.

Дословно Олег Николаев, Глава Чувашии: «За счет форм поддержки мы хорошо запустили фермерское движение. У нас появилось достаточно большое количество сыроделов, овощеводов, развивается аквакультура, ягодоводство. На этом этапе мы должны научиться агрегировать товар и дальше продвигать, в том числе на экспорт. Экспортная деятельность сегодня очень активно поддерживается Правительством Российской Федерации. Мы можем получить существенную поддержку. Причем важно нацелиться на экспорт не только сельхозсырья, но и продукции уже в переработанном виде».

Сельхозпроизводство важно не в чистом, так сказать, виде. Оно – главный фактор развития села в целом, его социальной инфраструктуры, подчеркнул Глава. На слет он приехал с августовского совещания учителей, на котором говорилось об итогах выпускных экзаменов, которые показывают стирание границ между городскими и сельскими учениками, отметил Глава.

Сергей Артамонов доложил об итогах работы АПК и малых форм хозяйствования республики в минувшем первом полугодии, поставил задачи на последующий период. А начал он с обращения к аудитории поднять руки тем, кто впервые на таком слете. Оказалось, около трети – приблизительно на столько, получается, выросла численность фермерского корпуса за прошедшее время. «Мне уже бывает неловко от того, что не со всеми успеваю знакомиться», – посетовал министр. Сильный толчок популяризации фермерства дала созданная несколько лет назад на базе Чувашского аграрного университета «Школа фермера».

Что касается итогов, они вполне позитивные – демонстрируется рост практически по всем позициям. АПК Чувашии находится в золотой середине в ПФО – на 7 месте. Отдельно министр остановился на поддержке фермеров. На сегодня им предоставляется 4 вида грантов: для начинающих – «Агростартап», на среднем уровне – грант семейным фермам и «Перспектива». На высшем уровне предоставляются гранты на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. Каждый третий фермер и каждый пятый кооператив республики воспользовались данными мерами поддержки. В настоящее время изучаются возможности для оказания новых мер стимулирования, в частности, для овощеводов. Есть инициатива компенсировать часть затрат кооперативам на строительство овощехранилищ.

Цифра 15,2% составляет доля фермерской продукции в общем объеме продукции АПК республики. За последние шесть лет – рост в полтора раза.

В ходе диалога Главы с собравшимися обсуждались разные вопросы. Один из наиболее острых для фермеров – энергоснабжение в плане, прежде всего, высоких тарифов и недешевого технологического подключения к сетям. Нельзя ли как-то компенсировать фермерам непрекращающееся повышение тарифов, поинтересовалась одни из участниц слета. Другие поднимали тему «мутной» покупки земельных участков заезжими коммерсантами со спекулятивными целями, что осложняет решение земельных вопросов местным фермерам.

Гостем слета стал российская фермерская знаменитость Олег Сирота. Он прославился в области сыроварения, но участвовал на слете еще и в качестве председателя Совета Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер». Гость сначала выступил с докладом о роли общественных объединений в развитии фермерского дела и сельскохозяйственной кооперации. Потом состоялась церемония подписания Соглашения о взаимодействии между Ассоциациями «Народный Фермер» и «Народный фермер Чувашии». От нашей республики документ подписал фермер Леонид Кузнецов, который и возглавит ассоциацию.

Сейчас во всероссийское объединение входят 24 региональных отделения и 2 отраслевых Союза – это почти 3000 фермеров и переработчиков. Задачи такого объединения – увеличить доходность фермерских хозяйств и качество производимой продукции, добиться увеличения ввода земли в оборот для фермеров, содействовать сбыту продукции и обеспечить равный и прозрачный доступ к кредитным средствам. «Для нас очень важно было формирование ассоциации «Народный фермер Чувашии», потому что голос чувашских сельхозтоваропроизводителей должен быть слышен на федеральном уровне – в Минсельхозе России, в правительстве. Нужно собирать мнение со всего региона и рассказывать о проблемах, которые стоят перед сельхозтоваропроизводителями республики, чтобы эти проблемы решались. Чувашия – очень важный аграрный регион, здесь очень много малого и среднего бизнеса, микропредприятий, личных подсобных хозяйств. Колоссальный объем производства именно в сегменте малого бизнеса», – сказал Олег Сирота.

На заседании были вручены сертификаты фермерам, прошедшим конкурсный отбор на получение гранта «Перспектива». А также состоялась церемония награждения наиболее отличившихся сельских предпринимателей. Был оглашен топ-список лучших фермеров. В первую десятку вошли такие известные, как Владимир Иванов из Урмарского округа, Валерий Грачев – из Янтиковского, Решит Санзяпов – из Батыревского и другие.

В завершение слово снова взял Олег Сирота, высказав удивление тем, насколько глубоко Глава республики владеет аграрной темой. «Вы что, имеете сельскохозяйственное образование?», – спросил он. «Нет, я просто надлежащим образом исполняю свою работу в должности руководителя региона», – был ответ.