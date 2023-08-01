Саженцы — только по ГОСТу

Субсидии садоводам Чувашии будут выдавать только на ГОСТовский посадочный материал. Соответствующие изменения вносятся в постановление Кабинета министров республики о мерах по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования.

Как доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на заседании правительства, правила предоставления субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями дополняются требованиями о том, что получатель господдержки должен использовать посадочный материал, соответствующий ГОСТам, а при закладке садов интенсивного типа — произведенный на территории России. Такие коррективы необходимы, чтобы привести господдержку к требованиям государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Также нововведения внедрят в правила предоставления субсидий из бюджета республики на поддержку собственного производства молока, на закладку и уход за многолетними насаждениями и на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений.

В 2023 году на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования предусмотрено 906 млн рублей.