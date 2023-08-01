И зрение лечат, и о Фестивале спорта прессы не забывают

Кому как не врачам знать о полезности спорта и здорового образа жизни для людей? К дружной команде партнеров юбилейной, 85-й, легкоатлетической эстафеты «СЧ» присоединился Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

Поддержка Фестиваля спорта прессы для клиники стала доброй традицией. Ведь в свое время активный образ жизни вел основатель МНТК, доктор медицинских наук, профессор Святослав Федоров. Несмотря на травму, полученную еще во время учебы в летной школе, Святослав Николаевич очень любил спорт — он плавал и был великолепным наездником.

Вот и новое поколение врачей идет по стопам Святослава Николаевича. Коллектив МНТК поддерживает множество различных спортивных акций. Недавно сотрудники клиники участвовали в «Зарядке со звездой», которая проводилась в рамках празднования Дня города Чебоксары. Несмотря на плотные рабочие графики, врачи стараются выделять время для занятий спортом. Ведь в здоровом теле — здоровый дух.

Кроме того, Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» выполняет очень важную социальную миссию — ежегодно организует бесплатную диагностику для юных жителей республики в День защиты детей. Медицинское учреждение сотрудничает с детским садом «Малахит». Также врачи МНТК заботятся о зрении ветеранов Великой Отечественной войны — для них проверка на безвозмездной основе проводилась в День Победы. Интересно, что в день рождения Святослава Федорова, 8 августа, на бесплатный прием в Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» приходили пациенты от 70 лет и старше.