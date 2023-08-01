Сумма затрат на сборы одного школьника за год выросла на 30%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сумма затрат на подготовку одного школьника к новому учебному году по всем статьям расхода выросла почти на 10 тыс. руб. (30%), до 43 029 руб. по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«В общей сложности сумма затрат по всем статьям расходов составляет в этом году 43 029 руб., за год показатель вырос на 9 804 руб., или 30%», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что самым дорогим пунктом в списке покупок к новому учебному году остается школьная форма — в среднем она обходится в 20 414 руб. на одного ребенка. Показатель вырос на 3 866 руб., или 23% по сравнению с 2022 годом. На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят 2 113 руб., что больше на 564 руб., или 36% показателя прошлого года. Школьная канцелярия обойдется в среднем в 3 581 руб., 4 998 руб. уйдут на приобретение новой школьной сумки, а 4 688 руб. — на покупку учебно-методического материала. «Размер взносов на школьные нужды в этом году тоже вырос: в среднем родители потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3 361 руб. (рост на 1 304 руб., или 63% к 2022 г.), а на добровольные взносы — 3 873 руб. (рост на 1 207 руб., или 45% к 2022 г.)», — уточняется в публикации.

В то же время, по данным ВЦИОМ, не все опрошенные закупаются полностью перед началом учебы, а четверть респондентов и вовсе не покупают ничего из перечисленного (23%). Каждый десятый россиянин покупает что-то одно (9%), 31% выделяет от двух до четырех пунктов из списка покупок к школе. Затраты по всем семи перечисленным пунктам отмечают всего 10%. Всего о детях или внуках школьного возраста заявили 49% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11 августа. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.