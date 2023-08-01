Минприроды Чувашии будет развивать туризм на особо охраняемых природных территориях

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии наделили министерство природных ресурсов и экологии полномочиями по организации туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Соответствующее решение поддержано на заседании республиканского правительства.

«Проектом постановления предлагается наделить министерство полномочиями по организации туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения», — пояснил на заседании кабинета министров глава Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

Постановление о внесении изменений в положение о министерстве подписано 23 августа.

«[Министерство] утверждает правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях, и порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости таких территорий при осуществлении туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики.