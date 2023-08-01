Грядущий год должен стать «экологическим»

«Поддерживаю предложение тематики предстоящего 2024­-го как Года экологической культуры и бережного природопользования», — написал в своем телеграм-­канале Глава республики Олег Николаев.

За это высказались более 40% представителей общественности Чувашии. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. «Справедливости ради нужно отметить, что 5% предложений заняли варианты в пользу года участников боевых действий или года защитника Отечества. Тема всегда остается в периметре нашего постоянного внимания. И до полной победы над врагом мы ее не отпустим», — пишет Олег Николаев.

А в плане экологии республике есть, чем гордиться. Чувашия не первый год в десятке лидеров экологического рейтинга России, находится среди активных субъектов в сфере обращения с отходами и занимает достойные места по ведению лесного хозяйства и по проведению акции «Вода России».

Вместе с тем остается много нерешенных проблем. По данным ЦУР Чувашии, с января по июль текущего года больше всего волнуют граждан загрязнение водоемов, выбросы вредных веществ в атмосферу, расчистка водных объектов. «Работа предстоит разноплановая, в различных отраслях и сферах, а в ее основе — формирование экологической культуры, правильных моделей экомышления и экоповедения. Конечный результат один: Чувашия — самое комфортное с точки зрения экологии и качества жизни место», — написал Олег Николаев.