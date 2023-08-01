Здоровье участников эстафеты в надежных руках

Все ближе старт главного спортивного события республики начала осени — до юбилейного, 85-го, Фестиваля спорта прессы осталось меньше двух недель. Надежным партнером легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» в сфере страхования участников является филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Чувашии. В нынешнем году страховщики не стали отступать от приятной традиции и с огромным желанием влились в команду друзей нашей флагманской эстафеты. Компания «Росгосстрах» застрахует каждого участника эстафеты «СЧ» на время проведения забегов от травм на 100000 рублей. Также филиал подготовит подарки для награждения призеров одной из соревновательных групп. «Росгосстрах» — это социально ориентированная компания, которая активно участвует в развитии и популяризации физкультуры и спорта — от поддержки детских и юношеских школ до участия в проведении крупных спортивных мероприятий. Страховщики не только помогают в организации различных соревнований, но и сами в свободное от работы время ведут здоровой образ жизни. Ведь в спорте приветствуется стремление к победам, наличие силы воли — все эти ценности близки и сотрудникам компании.