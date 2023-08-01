Менее половины родителей записывают детей в спортивные секции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Менее половины родителей (45%) сообщили о том, что их ребенок посещает физкультурно-спортивные занятия помимо уроков физкультуры в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 июля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Блок основных вопросов адресован родителям детей. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«45% родителей несовершеннолетних детей сообщили, что их ребенок посещает дополнительные физкультурно-спортивные занятия и секции (помимо уроков физкультуры в общеобразовательных учреждениях); выходит, что перевес на стороне родителей, чьи дети таких занятий не посещают, — 54%», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что лидерами в рейтинге самых популярных видов спорта, которыми занимаются дети, стали единоборства (11%), плавание (10%) и хореография (8%). Футбол выбрали 5% опрошенных, баскетбол — 4%, гимнастику, легкую атлетику и волейбол — еще по 3%.

По данным ВЦИОМ, большинство респондентов хотели бы, чтобы их дети посещали спортивные секции (82%). Кроме того, россияне считают ответственным за развитие детского спорта преимущественно государство — 81%. «Чаще всего родители хотят, чтобы их дети ходили на плавание (28%) и единоборства (27%), то есть выбирают такие направления, которые могут пригодиться в жизни и даже спасти жизнь. В топ-5 вошли также гимнастика (13%), футбол (12%) и танцы, хореография (11%). Каждый десятый назвал легкую атлетику, бег (10%), еще 5% — фигурное катание, коньки», — говорится в опросе.

Родители детей, посещающих физкультурно-спортивные занятия, выбирают платные услуги чаще бесплатных: 48% против 41%. Кроме оплаты занятий в спортивной секции, необходимо также покупать форму, снаряжение, оплачивать выезды на сборы и другое. Такие траты на спортивные занятия 46% оценили как значительные, 48% — как незначительные.

Среди самых частых ответов, почему дети не посещают дополнительные физкультурно-спортивные занятия и секции — отсутствие желания (23%), финансовые ограничения и нехватка средств (20%). «В топ-5 причин, по которым дети не посещают спортивные занятия и секции, вошли также занятость ребенка в других сферах (17%), отсутствие подобных занятий в населенном пункте (17%) и отсутствие подходящих занятий рядом с домом (16%), а также достаточность спортивных занятий в образовательном учреждении (15%)», — уточняется в тексте.