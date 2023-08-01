Девять школ в Чувашии не успевают завершить благоустройство к новому учебному году

ЧЕБОКСАРЫ, 21 августа. /ТАСС/. Менее 70% работ по благоустройству к новому учебному году выполнено в девяти школах Чувашии, есть риски незавершения работ к 1 сентября. Об этом сообщил на заседании в региональном правительстве министр образования республики Дмитрий Захаров.

«В рамках завершения комплексного капитального ремонта образовательных организаций проводятся мероприятия по благоустройству территорий 39 школ. <…> Имеются риски по несвоевременному завершению работ по благоустройству территорий в срок до 1 сентября по девяти объектам. Здесь выполнено на сегодня менее 70% [работ]», — отметил Захаров.

Из них пять школ расположены в Чебоксарах, по одной — в Шумерле, Порецком, Урмарском и Мариинско-Посадском округах.

Захаров пояснил, что благоустройство включает, в частности, устройство плоскостных спортивных сооружений, спортивных городков, внутриплощадочных подъездных путей, организацию освещения и ограждение территорий. По словам министра, на указанные цели из республиканского бюджета выделен 481 млн рублей.

Кроме того, из федерального бюджета направлено более 27 млн рублей на ремонт спортивных залов в десяти школах. «В настоящее время завершены работы уже в шести школах. В оставшихся четырех школах работы будут завершены до конца августа», — добавил Захаров.