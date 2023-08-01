«Айдак» лидирует

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Хмелеуборочный комбайн от компании «Техмашхолдинг» скоро обретет имя. Как уже сообщалось, объявлен конкурс на название первого в Чувашии хмелеуборочного комплекса, производство которого налаживается на этом предприятии. Как пишет в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев, опрос на портале «Народный контроль» и в телеграм-канале прошли 1238 респондентов. Пока лидирует вариант «Айдак» — за него проголосовали 43% респондентов. «Сейчас все детали хмелеуборочного комбайна уже заготовлены, остается сборка. К концу августа она завершится и пройдут заводские испытания», — уточняет Олег Николаев.

Аркадий Айдак возглавлял известный в республике и за ее пределами колхоз «Ленинская искра» Ядринского округа. Хозяйство славилось своим хмелеводством, в середине 1980-х годов здесь даже действовала собственная пивоварня, использовавшая местное сырье. И сегодня хозяйство успешно выращивает «зеленое золото».

Опубликовано: 21 августа 2023 г.


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