«Звезда» в чебоксарском небе

Одним из ярких и зрелищных событий, стартовавших в городе по случаю его 554-летия, стало выступление молодой пилотажной группы «Звезда». А накануне впечатляющего шоу над акваторией залива авиаторы встретились с подрастающим поколением в Чебоксарском международном аэропорту имени А.Г. Николаева.

Собравшиеся на аэродроме школьники — дети участников СВО, кадеты, юнармейцы были в предвкушении. «Очень хочется увидеть настоящие самолеты, — поделился Максим, ученик восьмого кадетского класса школы № 37. — Именно такие я еще не видел».

На аэродроме, залитом солнцем, пять крылатых машин колоритной расцветки — Як-52, СП-55 и три Як-55. «Башмачки» под шасси, купол одноместной кабинки, крылья, словно распахнутые объятия… После боевых «МиГов», гостивших ранее в Дни города в чебоксарском небе, они кажутся почти игрушечными и даже какими-то домашними. Но только до тех пор, пока не взревет мотор. Скорость и маневренность этих спортивных самолетов позволяют им легко справляться со сложнейшими фигурами высшего пилотажа. В небе это просто «воздушные акробаты», в чем смогли убедиться юные чебоксарцы.

Авиагруппа «Звезда» заявила о себе в прошлом году в Волгограде, на День Победы. Ее уже хорошо знают в ряде городов благодаря проекту «Российские авиационные гонки». «За одну встречу, может, и нельзя привить любовь к небу, но мы расширяем горизонты», — отметил руководитель группы Дмитрий Мотин. На патриотическое воспитание подрастающего поколения направлена и акция «Vместе», инициированная летчиками. Она — про небо, про отважную профессию, про любовь к Родине.

Знакомство горожан с этой пилотажной группой организовали Национальная авиационная ассоциация и администрация Чебоксар. И начать его решили с общения с детьми. «Именно вы будете определять будущее нашей страны как великой и могучей державы», — обратился к юным чебоксарцам глава администрации города Денис Спирин.

Несмотря на романтику неба, вопросы летчикам ребята задавали конкретные и не лишенные практицизма — от технических характеристик самолетов до зарплаты пилотов. Члены авиагруппы с удовольствием беседовали с подростками. И вот долгожданный момент: дети обступили самолеты, фотографировались в кабине, и каждый, пусть на мгновение, ощущал себя бесстрашным пилотом. Возможно, для кого-то это станет ориентиром при выборе будущей профессии. Кульминация встречи была яркой и захватывающей — показательные выступления пилотажной группы «Звезда» над аэродромом вызвали бурю эмоций.

А на следующий день, в воскресенье, великолепное авиашоу с цветными дымами и пиротехническими эффектами над Чебоксарским заливом увидели и остальные горожане. За выступлением следили около восьми тысяч зрителей на Красной площади, на берегах залива и на Восточном косогоре, у монумента Воинской славы. Публике были представлены во всей красе фигуры высшего пилотажа. В небо поднялись ведущий и руководитель группы Дмитрий Мотин, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на планерах Владимир Ильинский, обладатель кубка Великой Победы в соревнованиях по высшему пилотажу на реактивных самолетах Антон Вареха, а также опытные летчики Максим Бугаёв и Владимир Николаев.

Поделились гости и впечатлениями о Чебоксарах: «Город шикарный, чистый, ухоженный. Добрый. Очень фотогеничный и по-особенному красив по вечерам, когда подсвечен огнями». Пилотажная группа «Звезда» впервые побывала в столице Чувашии. И получила приглашение выступить здесь в следующем году, когда Чебоксары будут отмечать свое 555-летие. Предполагается представить более развернутую программу с авиационными соревнованиями.

Елена Казарина