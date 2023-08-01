Для занятий спортом и сдачи нормативов

Благодаря участию нашей республики в реализации проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Цивильском муниципальном округе введена в строй площадка для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в Минспорта Чувашии.

В структуру объекта входят более 20 единиц различного спортивного оборудования. Среди них — тренажеры, турники и платформы. По всему периметру площадки уложено травмобезопасное резиновое покрытие.

Новый спортивный объект расположился на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который играет решающую роль в приобщении к здоровому образу жизни и спорту жителей микрорайонов «Южный-1», «Южный-2» и поселка Опытный.

Площадка ГТО и весь спортивный кластер ФОКОТа пользуется большой популярностью как у детей, так и их родителей. Также сооружение посещают представители «серебряного возраста». Инфраструктура спорткомплекса позволяет проводить соревнования по различным видам спорта, индивидуальные тренировки и групповые занятия, самостоятельно готовиться к сдаче нормативов ГТО.

«В 2023 году Чувашская Республика завершила программу создания при муниципальных центрах тестирования специализированных спортивных площадок, предназначенных для самостоятельной подготовки населения к выполнению нормативов комплекса ГТО. Всего в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» на территории региона создано 23 спортивные площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.