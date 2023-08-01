Пример служения городу и людям

В преддверии Дня города в столичной мэрии чествовали нового Почетного гражданина Чебоксар Николая Емельянова. Теперь в этом списке, начиная с 1983 года, значатся 42 человека.

В большом зале, по случаю украшенном цветами, собрались городские и республиканские депутаты, руководители предприятий и структурных подразделений мэрии, представители общественности, почетные граждане Чебоксар. Многие хорошо знакомы друг с другом, а потому было что обсудить перед церемонией. Играл духовой оркестр. На двух больших экранах проплывали прекрасные городские пейзажи, стартовал ролик о достижениях республики с приятной слуху статистикой — атмосфера воодушевляющая.

«В преддверии Дня города мы чествуем почетных граждан столицы Чувашии, вложивших немало сил, таланта и энергии в ее развитие и процветание, — открыл торжественную церемонию глава Чебоксар Евгений Кадышев. — И хотим продолжить традицию и открыть новую звезду в этом прекрасном созвездии — звезду Николая Ивановича Емельянова». Выдающихся земляков поблагодарил и глава администрации города Денис Спирин.

От имени первого лица республики Олега Николаева виновника торжества поздравил руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. «Николая Емельянова мы знаем как крепкого хозяйственника, который все сделал для того, чтобы город рос, развивался и укреплялся, — отметил он. — Это яркий пример служения людям».

Новому Почетному гражданину города Евгений Кадышев и Денис Спирин вручили символические атрибуты — удостоверение, ленту и нагрудный знак. Высокое звание Николаю Емельянову присвоено за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления, развитие промышленности и транспорта, возрождение храмов.

В начале 2000-х Николай Емельянов, работающий ныне заместителем директора АО «Водоканал», был депутатом городского Собрания, главой самоуправления Чебоксар, с 2005 по 2010 год занимал пост главы города Чебоксары, затем — главы столичной администрации.

Среди его многочисленных наград — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Чувашской Республикой», орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени, медаль «За заслуги перед городом Чебоксары».

Неожиданностью для новоиспеченного почетного гражданина стал ролик под названием «Человек, который изменил город» — отличный эпиграф к тем ярким страницам из жизни Николая Емельянова, которые представили залу. Вот он, заступая на пост мэра Чебоксар, приносит присягу… А это звучит коронная фраза про столицу Чувашии, ставшая цитатой: «Город, в котором хочется жить!»… И — колоритный словесный портрет, сложенный из мнений тех, кто работал с Николаем Ивановичем — коллег, единомышленников, соратников. Вот лишь несколько: «человек, прошедший заводскую школу», «требовательный специалист с системным, фундаментальным подходом к строительству и развитию города». «Мы молодыми пришли в команду Емельянова, мне было 24 года, — сказала с экрана депутат Госдумы РФ Алла Салаева. — Это было самое короткое собеседование в моей жизни: «Ну, иди работай». Многие считают себя учениками этого человека. Отмечают его способность раскрывать таланты других людей. Как учитель и наставник, он поставил на крыло целую плеяду специалистов.

В зале тоже было немало людей, которые не жалели теплых слов в адрес Николая Емельянова. «Дорогой мой боевой товарищ!» — так обратилась к виновнику торжества Почетный гражданин города Чебоксары Наталия Партасова. И отметила его сильный управленческий талант. А митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, присоединившись к поздравлениям, отметил его скромность.

«Если честно, растерялся. Неожиданно, — сказал в ответном слове Николай Емельянов. — Я, конечно, догадывался, надеялся, что хороший человек. Но чтобы настолько…» Он поблагодарил горожан за высокую оценку. С ностальгией заметил: «Посидел, посмотрел — зал-то родной! Сколько здесь проведено встреч, дискуссий, сколько судьбоносных решений принято!». И оптимистически заключил: «Еще поработаем!».

В этот торжественный день государственными наградами РФ, Чувашии и города — медалями, почетными званиями — были отмечены и другие чебоксарцы. А сенатор РФ Николай Владимиров напомнил собравшимся о хорошей идее — создать в Чебоксарах Аллею почетных граждан города. Пора воплощать ее в жизнь.

Елена Казарина

Николай Емельянов не привык быть в центре внимания. Обычно внимателен он – к людям, новым идеям, насущным для города вопросам. Фото Валерия Панфилова