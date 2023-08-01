Чувашия поделится опытом финансового просвещения

В Чувашии 18-19 августа впервые пройдет форум региональных практик в сфере финансового просвещения.

По сообщению пресс-служба Минфина, участниками мероприятия станут представители федеральных, региональных и муниципальных организаций в сфере финансовой грамотности, а также волонтеры финансового просвещения. Как сказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, цель форума — знакомство с опытом Чувашии и обмен различными проектами по финансовой грамотности. Ожидается участие представителей из 10-15 регионов. Организаторами форума являются правительство Чувашской Республики, Республиканский центр финансовой грамотности и АНО «Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива».

Проекты по финансовой грамотности, реализуемые в Чувашии, не раз отмечались на федеральном уровне. В частности, в федеральный каталог лучших региональных практик специалистами Научно-исследовательского финансового института Минфина России включены проекты «Финансовая грамотность в библиотеках», «Вовлечение НКО в систему финансового просвещения региона, формирование команды волонтеров» и ряд других.