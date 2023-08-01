На лыжню без лыжных палок

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По требованию прокуратуры суд обязал школы Ядринского муниципального округа закупить необходимый зимний спортивный инвентарь.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в шести школах Ядринского округа было мало лыж, а также лыжных ботинок и палок. Из-за этого многие школьники вынуждены были на уроках физкультуры использовать личные спортивные принадлежности, которые имелись не у всех. Прокуратура округа в судебном порядке обязала школы закупить необходимый лыжный инвентарь в нужном количестве. Как сообщили в прокуратуре республики, образовательным организациям для исполнения судебных решений дано шесть месяцев.

Опубликовано: 17 августа 2023 г.


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