Собрались пятитысячницы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Батыревском округе прошел слет доярок-­пятитысячниц. Это операторы машинного доения, получающие от каждой коровы в среднем по 5 тыс. килограммов молока в год.

Местом для слета был выбран кооператив «Молочные зори», где в сентябре 2022 года открыт цех по переработке молока. Он обошелся в 66,6 млн рублей, в том числе 40 млн — в виде государственного гранта. Объект оснащен по последнему слову технологий и оборудования, но главное все же — люди, его обслуживающие, отметил на церемонии открытия слета глава Батыревского округа Рудольф Селиванов.

Всем участникам слета вручены памятные подарки, почетные грамоты и благодарственные письма. Передовые работники ферм принимали активное участие в конкурсах, поделились опытом работы, продемонстрировали свои таланты, сообщает пресс-­служба Минсельхоза.

Опубликовано: 17 августа 2023 г.


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