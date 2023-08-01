Собрались пятитысячницы

В Батыревском округе прошел слет доярок-­пятитысячниц. Это операторы машинного доения, получающие от каждой коровы в среднем по 5 тыс. килограммов молока в год.

Местом для слета был выбран кооператив «Молочные зори», где в сентябре 2022 года открыт цех по переработке молока. Он обошелся в 66,6 млн рублей, в том числе 40 млн — в виде государственного гранта. Объект оснащен по последнему слову технологий и оборудования, но главное все же — люди, его обслуживающие, отметил на церемонии открытия слета глава Батыревского округа Рудольф Селиванов.

Всем участникам слета вручены памятные подарки, почетные грамоты и благодарственные письма. Передовые работники ферм принимали активное участие в конкурсах, поделились опытом работы, продемонстрировали свои таланты, сообщает пресс-­служба Минсельхоза.