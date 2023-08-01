Пожару в лесничестве не дали разгореться

Возгорание обнаружил лесной инспектор в ходе патрулирования леса. Как сообщили в Минприроды Чувашии, пожар площадью 0,01 га был локализован и потушен за считанные минуты. К счастью, никакого ущерба лесной

фонд не получил. Причины возгорания уточняются. В главном отраслевом ведомстве напоминают, что в республике установлен особый противопожарный режим. Категорически запрещается разводить огонь. Кстати, с начала особого режима в связи с высокой вероятностью возгораний было составлено 36 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.