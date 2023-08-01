Жатва хлебов в разгаре, но пора уже думать об урожае следующего года. Аграрии Цивильского округа первыми в республике приступили к севу озимых культур.

По сообщению Минсельхоза, первыми в округе посевные агрегаты вывели на поля земледельцы ООО «ВДС». Здесь посеяно 400 гектаров озимой пшеницы, а всего предприятие в текущем году запланировало занять озимыми 1000 гектаров. На севе заняты механизаторы Анатолий Евдокимов и Изосим Романов, водители Ренат Макаров и Владислав Ефимов, рабочие Геннадий Петров и Александр Михайлов. По словам главного агронома Анны Павловой, все агромероприятия направлены, прежде всего, на соблюдение сроков сева, внесение минеральных удобрений, благодаря которым повышается зимостойкость растений.

Между тем

К 7 августа в республике все муниципальные округа вышли на зерноуборку. Около 700 комбайнов работают в полях. Об этом вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил в ходе рабочей поездки в Моргаушский и Аликовский округа. Он также отметил, что средняя урожайность составляет 34,3 центнера с гектара, и это вполне неплохо — на сев вышли рано, и озимые и яровые сейчас почти одинаковые. «Думаю, что сможем собрать около 900 тысяч тонн зерновых, хотя плановый показатель составляет 750 тысяч тонн» — сказал Артамонов.