Планерка Главы: ущерб от урагана, эффективность агроресурсов, отбор УК

Ущерб от недавно прошедшего в республике урагана составил, по предварительным подсчетам, около 11 млн рублей. Такая цифра прозвучала на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

В кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы по восстановлению пострадавших объектов и оперативно вести эту работу.

По докладу председателя ГКЧС Чувашии Сергея Павлова, ремонту подлежат 12 социально значимых объектов. В настоящее время готовятся необходимые финансовые документы на получение возмещения на ремонт. Глава потребовал не допускать затягивания с этим делом. Чтобы ускорить процесс, было принято решение о введении режима ЧС для ликвидации последствий града и шквалистого ветра. «Это позволит в кратчайшие сроки довести денежные средства для восстановления объектов, — отметил позже в своем телеграм-канале Олег Николаев.

На совещании прозвучала еще одна чрезвычайная тема — безопасности на воде. Только за минувшую неделю в республике утонули 4 человека. Ситуация, невзирая на постоянное к ней внимание, продолжает тревожить. Глава республики подчеркнул особую опасность купания в не оборудованных для этого водоемах и нетрезвого их посещения. В этой связи в очередной раз было указано наладить за этим особый контроль.

ПОРУЧЕНИЕ.

На местах не откладывая начать работу по детальному анализу эффективности использования всех агроресурсов.

На 7 августа зерновые и зернобобовые культуры в республике были скошены на площади более 63 тыс. гектаров, или 21% от плана, доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Высоких темпов добиваются яльчикцы, убравшие 48% площадей. Средняя урожайность по республике составляет 34,3 центнера с гектара — показатель весьма неплохой. А в Цивильском округе намолачивают по 47 центнеров, в Алатырском — 43 центнера. А вот в Козловском и Аликовском — 25 и 26 соответственно. Зерноуборочная техника работает в штатном режиме. Правда, нагрузка в расчете на комбайн не везде одинаковая.

В целом по республике она составляет 511 гектаров, но по округам неодинаковая — где-то 200, а где-то 600 гектаров. Продолжается заготовка кормов, в ряде районов приступили к севу озимых культур под урожай будущего года.

Касаясь темы продекларированного ранее анализа отдачи использования техники, удобрений, других ресурсов, Глава выразил непонимание того, что одни округа показывают рекорды урожайности, а другие, как Аликовский, антирекорды. В чрезвычайную зону округ не попал, как козловчане, в чем же тогда причина? Об этом надо задуматься уже сейчас, а осенью сделать более серьезные и глубокие выводы, сказал Олег Николаев. Возможно, надо пересмотреть формы господдержки в зависимости от эффективности конкретных производителей…

ПОРУЧЕНИЕ.

До 15 сентября завершить отбор управляющих компаний многоквартирными жилыми домами на следующий лицензионный срок.

1 июня истек пятилетний срок действия лицензий у управляющих компаний многоквартирными жилыми домами. В муниципалитетах идет отбор новых лицензиатов. В установленный срок до 27 марта текущего года заявления на продление лицензий подали 22 компании, сказал руководитель республиканской Госжилинспекции Виктор Кочетков.

На сегодня 16 УК срок действия продлен, 6 получили отказ. «Не заявились» 23 лицензиата. Причины разные, в том числе — банкротство некоторых из них. Но есть и вполне действующие, в частности, УК «Конары» в Цивильском округе.

До 15 сентября отбор лицензиатов должен быть завершен — поставил задачу Глава. Чтобы не осталось домов без «управления» и нормально начать новый отопительный сезон. «Вроде бы все знают, что надо делать, при этом отсутствие информации недопустимо», — подчеркнул он.

Буквально в режиме онлайн на совещании возникла еще одна «свежая» коммунальная тема — перебои с водой в Порецком. Она гуляет в СМИ не первый день, а Глава, сославшись на только что появившееся у него напоминание из райцентра, призвал к ответу главу администрации Евгения Лебедева. 2 августа сгорел глубинный насос, оперативно его заменили, 4 числа вода в резервуарах появилась, доложил он. Водопровод самотечный, и вода постепенно доходит до потребителей, находящихся в разных точках по высоте. Так что в данный момент нельзя сказать, что село без воды, через два-три дня водоснабжение полностью восстановится.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить работу по вовлечению населения в процесс подготовки к сдаче норм ГТО.

В 2023 году отмечается 100-летие образования госорганов управления в сфере физкультуры и спорта. Министр физкультуры и спорта Василий Петров рассказал об итогах выступлений спортсменов Чувашии на всероссийских и международных соревнованиях и о ходе реализации комплекса ГТО. За последние три года удалось буквально перезагрузить систему подготовки спортивного резерва. В минувшем первом полугодии 261 спортсмен из Чувашии был включен в состав сборных России, что выше предыдущего уровня. С 29 до 31 выросло число видов, по которым спортсмены входили в составы национальных сборных.

В республике завершилась реализация программы тестирования специализированных спортплощадок для самостоятельной подготовки населения к выполнению норм ГТО. С 2020 по 2023 год созданы 23 такие площадки. Как отметил Глава, желающих готовиться к сдаче норм ГТО немало, но есть недоработки в части организационных мероприятий по вовлечению в этот процесс. Это надо активизировать.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова доложила о ходе подготовки к проведению Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия». Участие в нем подтвердили 70 регионов страны, в том числе все субъекты ПФО. На выставке в Чувашском художественном музее будет представлено 73 вышитых полотна. А ДНР и Свердловская область представят сразу по два полотна, вышитых разными группами мастеров. Всего на фестиваль прибудут 135 мастеров.