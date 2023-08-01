Фальшивых купюр в Чувашии стало меньше

В апреле — июне 2023 года в банковском секторе Чувашии обнаружено 15 поддельных денежных знаков Банка России. Это на пять единиц меньше, чем в первом квартале года. Среди фальшивых денежных знаков — десять «пятитысячных» банкнот, три — номиналом 1000 рублей и по одной — номиналами 500 и 2000 рублей, сообщает Минфин Чувашии. В случае сомнения в подлинности банкноты или монеты можно обратиться в любой коммерческий банк, который направит денежный знак на экспертизу в подразделение Банка России.